قائد القوات البرية الملكية السعودية يستقبل قائد القوات البرية الأميرية القطرية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – واس استقبل معالي قائد القوات البرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله المطير ’ بمقر قيادة القوات البرية اليوم , قائد القوات البرية الأميرية القطرية اللواء الركن سعيد بن حصين الخيارين . ونوقشت خلال اللقاء الموضوعات ذات الأهتمام المشترك بين القوتين . وفي نهاية الاستقبال تم تبادل الهدايا التذكارية. أخبار قد تهمك

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