حولها إلى كتلة لهب.. هذا ما يفعله “جافلين” بالدبابات الروسية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – متابعات

أظهرت لقطات صورتها طائرة مسيرة، لحظة استهداف دبابة روسية بصاروخ “جافلين” المضاد للدروع، حيث استهدف الصاروخ برج الدبابة، محولاً إياها إلى كتله من اللهب.

ويعد صاروخ “جافلين” الأمريكي المحمول، أحد أقوى الصواريخ المضادة للدروع، والذي يتبع آلية “أطلق وانس”، حيث أنه قادر على تتبع الآلية المستهدفة دون الحاجه إلى توجيه، كما أنه قادر على التحليق إلى ارتفاع 160 متر، لتجاوز أي عقبات تحيل بينه وبين الآلية المستهدفة.