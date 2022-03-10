محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – متابعات
أظهرت لقطات صورتها طائرة مسيرة، لحظة استهداف دبابة روسية بصاروخ “جافلين” المضاد للدروع، حيث استهدف الصاروخ برج الدبابة، محولاً إياها إلى كتله من اللهب.
ويعد صاروخ “جافلين” الأمريكي المحمول، أحد أقوى الصواريخ المضادة للدروع، والذي يتبع آلية “أطلق وانس”، حيث أنه قادر على تتبع الآلية المستهدفة دون الحاجه إلى توجيه، كما أنه قادر على التحليق إلى ارتفاع 160 متر، لتجاوز أي عقبات تحيل بينه وبين الآلية المستهدفة.
كانت هذه تفاصيل خبر حولها إلى كتلة لهب.. هذا ما يفعله “جافلين” بالدبابات الروسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.