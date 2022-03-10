حساب المواطن يودع مخصص دعم مارس

أودع اليوم الخميس برنامج حساب المواطن 1.8 مليار ريال مخصص دعم شهر مارس للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثانية والخمسين 10.2 مليون مستفيد وتابع، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 22 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 114 مليار ريال منها 985 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

وذكر مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري أن 76% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1063 ريال، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 1.9 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 94% بينما بلغ عدد التابعين 8.1 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 122 ألف مستفيد، مشكلين 6% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

وأشار الهاجري أن نسبة أرباب الأسر بلغ 92% أما ربَّات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8% بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 45% وشكل الذكـور المستقلين 55% موضحًا أن 83% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل فيما حصل 17% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.