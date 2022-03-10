صحة عسير تنفذ أكثر من 61 ألف زيارة منزلية خلال العام الماضي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – عسير

نفذت صحة منطقة عسير (61491) زيارة للمرضى في منازلهم عبر خدمات برنامج الرعاية المنزلية، وذلك خلال العام الماضي 2021م، حيث استفاد منها (3551) مريضًا من المرضى المسجلين في البرنامج.

وأوضحت صحة عسير، أنه تم تنفيذ (1620) رحلة توصيل أدوية ومستلزمات للمرضى في منازلهم خلال نفس الفترة.

يذكر أن “الصحة” تقدم خدمات الرعاية الصحية المنزلية في جميع مناطق ومحافظات المملكة، وذلك من خلال فرق طبية مدربة ومؤهلة، يعملون في العديد من المستشفيات والمدن الطبية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، حيث يتم قبول المرضى في خدمات الرعاية الصحية المنزلية لتقديم الخدمات الطبية لهم، وهم بين أهليهم وذويهم، وفقًا لمعايير معتمدة.

كما شملت خدمات الرعاية الصحية المنزلية الرعاية الطبية، والتمريضية الشاملة، ومتابعة المرضى طريحي الفراش، وكبار السن، وتقوم برعايتهم في ما يتعلق بالأمراض المزمنة التي يعانون منها، مثل ارتفاع ضغط الدم، ومرض السكري، وأمراض القلب، والأوعية الدموية، والجهاز التنفسي، والعناية بالجروح، وقروح الفراش والأنابيب، والقساطر، والعلاج الوريدي، والعلاج التلطيفي، ورعاية مرضى الأمراض النفسية والعصبية، إضافةً إلى توفير خدمة العلاج الطبيعي، والعلاج التنفسي، والتغذية السريرية، والخدمات الاجتماعية، إلى جانب التثقيف الصحي للمريض وعائلته وتوفير المستلزمات الطبية والأجهزة الطبية والأدوية وفقًا لاحتياج المريض.