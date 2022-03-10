الزميلة أمل أبدت سعادتها بالحصول على البطاقة، وقالت: «الحمد لله نحن في وطن مكن المرأة في كل القطاعات ونحظى بقيادة تحقق لشعبها كل ما يطمح إليه، وسعادتي لا توصف بأن تحقق حلمي في يوم المرأة العالمي.. فكانت هدية جميلة أحمد الله عليها وعلى نعمة السعودية وأفخر بها».
ورفعت السعيد شكرها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، ولولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان عراب الرؤية، ولوزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ولرئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، ولرابطة الدوري السعودي للمحترفين ولكل من دعمها.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الرياضه السعوديه في اليوم العالمي للمرأة.. الزميلة أمل السعيد أول إعلامية في «دوري المحترفين» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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