محمد بن مسعود - الدمام - الناتو يبدي مخاوفة من اندلاع حرب شاملة في أوروبا عند قيامهم بهذا الاجراء ضد روسيا

جدد الأمين العام للناتو ينس ستولتنبيرغ رفض الحلف فرض حظر جوي فوق أوكرانيا على الرغم من دعوات كييف لفرضه على خلفية العملية العسكرية الروسية في هذا البلد.

وردا على سؤال في هذا الصدد قال ستولتنبيرغ في أثناء مؤتمر أونلاين نظم في كندا اليوم الأربعاء: “فيما يخص الحظر الجوي فيجب الإدراك أن الحديث لا يدور عن مجرد إعلان حظر جوي فحسب، إذ لا بد من ضمانه. والسبيل الوحيد لتحقيق ذلك في ظل تلك الأجواء العدائية التي نشاهدها في أوكرانيا هو شن هجمات مكثفة ضد مضادات الجو الروسية، لا نستطيع ضمان الحظر الجوي في ظروف عمل سلاح الدفاع الجوي الروسي. كما سيسفر ذلك أيضا عن وضوع اشتباكات مباشرة مع طائرات روسية. سيكون ذلك اصطداما مباشرا بين القوات الجوية التابعة للناتو والروسية”.

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وأعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي أن هذه التطورات “لن تقود فقط إلى تصاعد كبير للحرب في أوكرانيا، بل وإلى تهديد وقوع حرب شاملة في أوروبا بمشاركة أعضاء الناتو”.

وأضاف أنه “قرار أليم بالنسبة لدول الحلف، لكن علينا أن نعمل على إنهاء هذا الصراع ومنع انتشاره”.