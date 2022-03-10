وزير النقل يوقع مذكرتي تفاهم مع وزير النقل الفرنسي

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محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – واس
وقع معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، مذكرتي تفاهم مع وزير النقل الفرنسي جان بابتيست دجباري؛ في القطاع السككي، والنقل والابتكار في منظومة النقل والخدمات اللوجستية.
والتقى معاليه خلال زيارته لجمهورية فرنسا، بكبار المسؤولين في القطاعات الحكومية ورؤساء الشركات المتخصصة في مجال النقل والخدمات اللوجستية، حيث أكد معاليه خلال اللقاء؛ على أهمية التعاون المشترك بين البلدين؛ وفرص الاستثمار الواعدة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، موجهاً الدعوة للمشاركة في الفرص الاستثمارية التي سيتم الإعلان عنها قريباً في مجال خدمات نقل الركاب بالحافلات بين المدن.
واستعرض وزير النقل والخدمات اللوجستية، المبادرات والخطط الطموحة للمملكة نحو مستقبل قطاع النقل، وفق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
وقام المهندس الجاسر بزيارة ميدانية لمشروع Grand Paris Express، الذي يُعد الأكبر من نوعه على مستوى قارة أوروبا، حيث يتوفّر بالمشروع 4 خطوط مترو و68 محطة بطول 200 كم، ومن المتوقع أن يخدم هذا المشروع مليوني مسافر.
وتأتي زيارة معالي الجاسر لجمهورية فرنسا؛ لتطوير التعاون بين البلدين في ضوء ما تمتلكه فرنسا من منظومة نقل متقدمة؛ وبنية تحتية متينة في مختلف أنماط النقل، إلى جانب تجربتها في القطارات الهيدروجينية وإنتاج المركبات الهيدروجينية، إضافةً إلى برامجها في إعادة تدوير المركبات الكهربائية، والمبادرات التي قامت بها في مجال الموانئ الذكية، واختبارات تقنية الهايبرلوب، وتقدمها في مجال النقل ذاتي القيادة والبنية التحتية الذكية.
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الجدير بالذكر أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية بالمملكة تهدف من خلال الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، إلى ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، والارتقاء بخدمات ووسائل النقل كافة، وتعزيز التكامل في منظومة الخدمات اللوجستية وأنماط النقل الحديثة، ودعم التنمية المستدامة وفق رؤية المملكة 2030.
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