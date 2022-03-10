سمو أمير الجوف خلال استقباله بالمجلس المحلي بالقريات: علينا جميعًا العمل لخدمة أبناء المنطقة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – القريات

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم, أعضاء المجلس المحلي بمحافظة القريات، ضمن جولة سموه التفقدية للمحافظة.

ونوه سموه بالدعم غير المحدود الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- للمنطقة ومحافظاتها في شتى المجالات، وخاصة ما يتعلق بالخدمات المقدمة للمواطنين والمواطنات بشكل مباشر، لافتًا النظر إلى أن المجالس المحلية لها دور هام بالتركيز على المشروعات التي من شأنها رفع مستوى الخدمات وبما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، في ظل هذا الدعم الكبير.

من جانبه عبر محافظ القريات رئيس المجلس المحلي عبدالله الجاسر عن شكره لسمو الأمير فيصل بن نواف، على دعمه وحرصه لما يخدم أبناء المنطقة .

حضر الاستقبال وكيل إمارة الجوف حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان.