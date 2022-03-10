شكرا لقرائتكم خبر عن إنذار 5 منشآت مخالفة لنظام التوطين بنجران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت لجنة توطين الوظائف بنجران أمس، جولات رقابية على نشاط المستلزمات النسائية والأمومة، للتأكد من تطبيق قرارات التوطين. وأوضح أمين عام لجنة التوطين بنجران عبدالله الدوسري، أن فرق لجنة التوطين في مدينة نجران ومحافظة حبونا قاموا بزيارة 47 منشأة تجارية تعمل في نشاط المستلزمات النسائية الذي نسبة التوطين فيه 92%، وحصرت 106 موظفات سعوديات، و68 موظفة سعودية، فيما بلغ الوافدين العاملين في النشاط 12 وافدًا من مختلف الجنسيات، مبينًا أن اللجنة أنذرت 5 منشآت مخالفة، فيما حصرت 3 فرص عمل جارٍ العمل على شغلها بموظفين سعوديين.