شكرا لقرائتكم خبر عن الحدود الشمالية تواصل معالجة التشوه البصري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت أمانة منطقة الحدود الشمالية أعمالها في معالجة التشوه البصري، ضمن خطط وزارة الشؤون البلدية والقروية لتحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري. وأوضحت الأمانة أنها رفعت خلال الأسبوع الماضي أكثر من 3440 مترًا مكعبًا من مخلفات البناء والهدم، وعالجت 8889 حاوية نظافة و4747 من حواجز الحفريات منذ بدء حملة صور وأرسل عبر تطبيق بلدي، إضافةً إلى معالجة جميع أشكال التشوه البصري وفق خطة زمنية معينة.