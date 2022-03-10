شكرا لقرائتكم خبر عن «ملتقى الحج والعمرة والزيارة» يشكّل منصة لـ 40 جهة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يعدّ المعرض المصاحب لـ "الملتقى العلمي الـ 21 للحج والعمرة والزيارة" منصّة جمعت العديد من الجهات الحكومية والشركات المتخصصة للتعريف بأحدث خدماتها في مجال خدمات الحج والعمرة, وجهودها في تقديم الحلول المبتكرة التي تجسّد الاستفادة المثلى من التحوّل الرقمي, واستخدام التقنية للارتقاء بمنظومة الأعمال. وشكّل المعرض الذي يأتي ضمن أعمال الملتقى المقام بمركز الملك سلمان بن عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالمدينة المنورة, منصّة كبرى لأكثر من 40 جهة تحت سقف واحد, للتعريف بخدماتها في المجالات التعليمية والبحثية, والإسكان, والصحة, والضيافة, والنقل والطيران, والاتصالات, والبنوك والخدمات المالية, وخدمات التجزئة, والإلكترونيات, ومجال الهندسة والبناء, وغيرها من المجالات, حيث تقدّم الجهات المشاركة أحدث الحلول التقنية المبتكرة التي تسهم في تيسير رحلة الحج والعمرة من خلال الاستخدام الأمثل للتجارب والابتكارات والحلول المستدامة, والاستفادة من تقنيات التحوّل الرقمي, وأنظمة المحاكاة, والذكاء الاصطناعي, والرقمنة, والنظم الذكية, والتطبيقات المبتكرة, والبلوك تشين, وإنترنت الأشياء, والمركبات الذكية وأحدث النظم التقنية لتطوير الخدمات في مختلف مجالات الحياة, وتسخيرها ضمن جهود ارتقاء خدمات الحج والعمر