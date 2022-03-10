شكرا لقرائتكم خبر عن «المياه» تشغيل شبكة جديدة في حي الروضة الجنوبي بجازان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة المياه الوطنية عن إيقاف الضخ بالشبكة القديمة ابتداء من الـ" 14 " من شهر مارس الحالي الموافق " 11 " شعبان, والاعتماد على الشبكة الجديدة في التشغيل لإيصال المياه لحي الروضة الجنوبي في مدينة جازان.

ونبهت جميع المستفيدين من المياه (شبكات التوزيع) في الحي، بأخذ الاحتياطات اللازمة والتأكد من ربط عداداتهم بالشبكة الجديدة، ومن ثم إلى خزانات المنازل ومتابعة تدفق المياه خلال فترات الضخ، وعلى من لا توجد لديهم عدادات رفع طلباتهم عبر القنوات الرقمية.