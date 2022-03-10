شكرا لقرائتكم خبر عن «شؤون الحرمين» خدمات أمنية وتنظيمية بالمسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، جهودها في الأعمال الأمنية والتنظيمية في صحن المطاف. وأوضح وكيل الرئيس العام للأمن والسلامة ومواجه الطوارئ والمخاطر محمد بن حسن باتي، أن الوكالة والإدارات التابعة لها تعمل ضمن خطة تم الإعداد لها مسبقًا من قِبل الوكالة للحرص على المحافظة على أمن وسلامة قاصدي المسجد الحرام واستقبال المعتمرين، والتي اشتملت على توجيه قاصدي المسجد الحرام وتوعيتهم فيما يخص التنظيم داخل صحن المطاف. وأكد أن الوكالة شاركت بالتعاون مع قيادة أمن المسجد الحرام وعدد من الإدارات في تنظيم وإفراغ صحن المطاف إلى المصليات النسائية وتنظيم صفوف المصلين الرجال في الطواف.