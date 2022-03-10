طرح فرصة استثمارية في البيوت المحمية ومركز الخدمات التسويقية بجازان

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – واس
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن عزمها طرح فرصة استثمارية في مجال البيوت المحمية ومركز الخدمات التسويقية بمنطقة جازان للمهتمين في هذا المجال.
وأوضحت أن هذه الفرصة الاستثمارية تأتي في إطار جهودها الرامية لإنتاج وتسويق الخضروات والفواكة عالية الجودة، والإسهام في تحقيق أمن غذائي مستدام، وترشيد استهلاك المياه في عمليات الري.
وحددت الوزارة الثامن من شهر ذي القعدة 1443هـ كموعد أخير لتسليم العروض، فيما سيكون موعد فتح المظاريف في التاسع من الشهر نفسه، داعيةً الراغبين في شراء كراسة الشروط والمواصفات إلى طلبها من وكالة الخدمات المشتركة بالوزارة بمقرها في الرياض، أو عن طريق فرع الوزارة في منطقة جازان.
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