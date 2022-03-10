منها ترجمة عبرية للقرآن.. زوجة رئيس إسرائيل تقدم 3 أشياء لزوجة أردوغان بالمكتبة الرئاسية.. إليكم ماهي؟

محمد بن مسعود - الدمام - استقبلت أمينة، زوجة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الأربعاء، ميخال زوجة الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ في أنقرة حيث رافقت زوجها في الزيارة الأولى لرئيس إسرائيلي إلى تركيا منذ سفر الرئيس السابق شيمون بيريز إلى أنقرة في عام 2007.

ونشرت صفحة إسرائيل بالعربية التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، صورا من اللقاء قائلة بتعليق: «زارت عقيلة رئيس الدولة ميخال هرتسوغ المكتبة الرئاسية في تركيا بصحبة عقيلة الرئيس أمينة اردوغان وقدمت لها كتبا من نثر وشعر بالعبرية لشراء وكتاب إسرائيليين بارزين لضمها للكتب العبرية بالمكتبة ونسخة من التوارة وترجمة عبرية للقرآن. وقدمت السيدة أمينة لنظيرتها اشعار مترجمة للعبرية».

من جهتها نشرت الرئاسة التركية صورا من اللقاء قائلة: «افتتحت السيدة الأولى أمينة أردوغان عقيلة رئيس الجمهورية السيد رجب طيب أردوغان والسيدة ميشيل هرتصوغ عقيلة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتصوغ معرض «تناغم الألوان للفنانة التركية ناديدا بير ستشكي»، الذي تم تنظيمه في متحف أنقرة للرسم والنحت، على هامش اليوم العالمي للمرأة 8 مارس/ آذار».

وتابعت الرئاسة التركية: «عقب افتتاح المعرض أجرت السيدة الأولى أمينة أردوغان والسيدة ميشيل هرتصوغ جولة في متحف أنقرة للرسم والنحت، ثم توجتها إلى مكتبة الأمة برئاسة الجمهورية».