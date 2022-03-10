اليوم.. انتهاء اختبارات الفصل الدراسي الثاني وبداية إجازة لمدة 10 أيام

محمد بن مسعود - الدمام - 08-07-1443 11:25

صدى تبوك – متابعة

ينتهي الطلاب، اليوم الخميس، من أداء اختبارات الفصل الدراسي الثاني حضوريًا بجميع مراحل التعليم، لتبدأ إجازة لمدة عشرة أيام قبل بداية الفصل الدراسي الثالث.

ويبدأ الفصل الدراسي الثالث في 20 مارس الجاري، على أن تكون نهاية العام الدراسي وبداية إجازة طويلة 30 يونيو 2022م.

وكانت وزارة التعليم، أعلنت في وقتٍ سابقٍ، أنه تمَّ اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب خلال فترة اختبارات الفصل الدراسي الثاني.

وأوضحت الوزارة أن هناك مشاعر إيجابية من الطلاب والطالبات ومعلميهم، خلال تأدية الاختبارات الحضورية النهائية للفصل الدراسي الثاني.