أمانة الشرقية تنظم ورشة عمل تعريفية بمنصة “نسِّق”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – الشرقية

نظمت أمانة المنطقة الشرقية اليوم بمقر الأمانة بالدمام ورشة عمل تعريفية بمنصة أعمال البنية التحتية “نسِّق”، بحضور أمين المنطقة بالإنابة المهندس مازن بخرجي .

وتناولت الورشة التي قدمها المدرب بشير القصار، الخدمات الرئيسية التي تقدمها المنصة، والتدريب على آلية استخدامها لإصدار تراخيص الحفر، والتعريف بمنصة خدمات أعمال البنية التحتية، بالإضافة إلى التعريف بآليات إصدار تصريح حفرية، وإصدار حفرية الخليج 365 تنسيقها، وإصدار حفرية طارئة، وإصدار طلب تنسيق حفريات متعددة.

وأوضح مدير عام إدارة تنسيق المشاريع بالأمانة المهندس خالد المغلوث، أن الورشة تأتي انطلاقاً من أهمية التعاون والتنسيق المشترك مع الجهات الخدمية على مستوى المنطقة لتحسين جودة مستوى الخدمات، وتفعيل منصة مركزية لإصدار وإدارة وتسريع خدمات تصاريح الحفر، وتجسيداً لأهداف برنامج التحول الرقمي من رؤية المملكة 2030، وتحقيق التكامل في أداء القطاع الحكومي لرفع كفاءة إنجاز الأعمال في إطار من الحوكمة باستخدام وسائل التقنية الحديثة.