"سعود الطبية": 16 قاعدة ذهبية احرص عليها للحفاظ على صحة الكلى

محمد بن مسعود - الدمام - 08-07-1443 11:12

صدى تبوك – متابعة

ذكرت مدينة الملك سعود الطبية أن هناك 16 قاعدة ذهبية للمحافظة على صحة الكلى، ومنها الحرص على نظام غذائي صحي، والحفاظ على الوزن المثالي، وفحص وضبط ضغط الدم.

وأضافت أن هذه القواعد تشمل أيضا الترطيب، وتجنب الموالح والتوازن في تناول البروتينات، وضبط سكر الدم، واتباع نمط حياة صحي، والحصول على قسط كافٍ من النوم العميق في فترات الليل.

كما نصحت بعدم الإفراط في تناول اللحوم والتركيز على الخضراوات والفاكهة والسلطات في الوجبات اليومية والنظام الغذائي عموماً، عدم الاستسلام للترهل والكسل والوخم، والكشف الدوري على الكليتين وخاصة في بعض حالات الأشخاص الذين يعيشون بكلية واحدة، نتيجة عيب خلقي أو التبرع أو استئصال إحداهما بسبب مرضي.

وشددت على أن يحرص الفرد على الإقلاع عن التدخين، وعدم استهلاك المسكنات والأدوية بكثرة، والحرص على النوم العميق والكافي أثناء الليل وأخذ قسط واف من الراحة الجسدية، والتوقف عن تناول المشروبات الغازية.