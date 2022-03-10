الدفاع البريطانية: خسائر الجيش الروسي متواصلة قرب العاصمة الأوكرانية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – وكالات
كشفت وزارة الدفاع البريطانية، استمرار خسائر القوات الروسية شمال غرب كييف بالتوازي مع فشل الجيش الروسي في السيطرة على العاصمة.
وأوضحت الوزارة، أن الدفاعات الجوية الأوكرانية حققت نجاحا كبيرا في مواجهة المقاتلات الروسية، ما أدى إلى تراجع الضربات الجوية الروسية هذا الأسبوع، وفقا لـ «الإخبارية».
يذكر أن وزارة الدفاع البريطانية قد حظرت على جنودها السفر إلى أوكرانيا، متوعدة بعض الجنود الذين توجهوا إلى الأراضي الأوكرانية بالعقوبات التأديبية.
وكانت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشوك، قد أعلنت أمس الاتفاق مع الجانب الروسي على وقف إطلاق النار حول سلسلة من الممرات الإنسانية لإجلاء المدنيين.
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