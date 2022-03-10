بدء استقبال طلبات البسطات الموسمية خلال رمضان

الرابط

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في وكالة البلديات عن البدء في استقبال طلبات البسطات الموسمية خلال شهر رمضان المبارك للعام الحالي 1443هـ، وذلك وفق آلية المباسط الرمضانية ووفق الشروط الواجب توافرها في المتقدمين وفي مواقع البسطات، التي يمكن الحصول عليها من خلال

وأوضحت وكالة البلديات أن التقديم عبر الرابط لضمان اختيار المستوفية متطلباتهم، لافتة النظر بمنع تواجد البسطات غير النظامية والعشوائية، مؤكدة أنه توجد فرق قائمة لمكافحتها .