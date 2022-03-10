استمرار تأثير الرياح على 8 مناطق

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي بسرعة 25-50 كم/ساعة وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة وجنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 30-60كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الأوسط ومن مترين إلى ثلاثة أمتار على الجزء الجنوبي والشمالي، وحالة البحر متوسط الموج على الجزء لأوسط ومائج على الجزء الجنوبي والشمالي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 25-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.
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