شكرا لقرائتكم خبر عن «الحكومة الرقمية» تدشن هويتها وتعلن عن التوجهات الإستراتيجية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة الحكومة الرقمية عن التوجهات الإستراتيجية للحكومة الرقمية وكشفت عن هويتها الجديدة إضافة إلى إطلاق عدد من المبادرات، في حفل عُقد اليوم في مدينة الرياض، برعاية معالي رئيس مجلس إدارة هيئة الحكومة الرقمية المهندس عبدالله بن عامر السواحه، وبحضور عدد من أصحاب المعالي.

وفي كلمته خلال الحفل، توجه معالي محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان، بالشكر للقيادة الرشيدة على الدعم الكبير الذي حظيت به الهيئة خلال عام منذ إعلان إنشائها، مشيراً إلى أن التكامل بين الجهات الحكومية أسهم في حصول المملكة على العديد من الإنجازات الدولية والإقليمية في مجال الحكومة الرقمية، كما ثمن جهود الجهات الحكومية المبذولة للارتقاء بمسيرة الحكومة الرقمية.

وأكد معالي المحافظ أن التوجهات الإستراتيجية للحكومة الرقمية ستٌعزّز المكانة الرقمية الرائدة للمملكة بما يسهم في تحسين جودة الحياة ورفع نسبة رضا المستفيدين، وتسهيل ممارسة الأعمال وتعزيز التنافسية، ورفع كفاءة الأداء الحكومي، وتفعيل المشاركة المجتمعية، إضافة إلى زيادة الإسهام في الناتج المحلي الإجمالي، ودعم استدامة الموارد الطبيعية من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية، لتكون المملكة ضمن أفضل 10 دول في الحكومة الرقمية على مستوى العالم بحلول العام 2030.

وأشار معالي المهندس الصويان إلى أن التوجهات الإستراتيجية للحكومة الرقمية بُنيت على ست ركائز رئيسية هي: رضا المستفيدين، وتمكين الأعمال، وحكومة فعّالة، وتعزيز كفاءة الاستثمار، وتطوير البيئة التنظيمية، إلى جانب تسريع التحول الحكومي الرقمي، فيما تتمثل الرؤية الإستراتيجية للحكومة الرقمية في إيجاد حكومة رقمية رائدة لمجتمع مُمكّن وحيويّ، تُسهم في تقديم خدمات حكومية رقمية سلسة ومتكاملة عبر الاستفادة من التقنيات والتركيز على تفضيلات المستفيدين.

وخلال تدشين الهوية الجديدة للهيئة أكد الصويان أن هوية الهيئة تعكس في دلالاتها التكامل الحكومي في تقديم خدمات الحكومة الرقمية، لافتاً النظر إلى أن الشعار يجسد التوجهات الإستراتيجية للحكومة الرقمية ودور الهيئة كمنظم ومرجع وطني لمنتجات وخدمات الحكومة الرقمية، مع المحافظة على الأصالة المنسجمة مع شعار المملكة الرسمي.

وشهد الحفل الإعلان عن عدد من المبادرات لتعزيز ريادة الحكومة الرقمية للمملكة، وهي: مبادرة برنامج الاستثمار والمشتريات الحكومية الرقمية (صدف)، ومبادرة برنامج التقنيات الحكومية (GovTech)، ومبادرة البرنامج الوطني للمشاركة المجتمعية (تفاعل)، إضافة إلى تدشين الموقع الرسمي للهيئة وبوابة خدمات الهيئة الرقمية (رقمي).

يذكر أن المملكة حصلت مؤخراً على المركز الأول في مجال توفر الخدمات الحكومية الإلكترونية وتطورها وفق مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة الصادر من (الإسكوا) التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، وصُنِّفت ضمن المجموعة الأولى لأعلى الدول في تقديم الخدمات الحكومية الرقمية والتفاعل مع المواطنين بحسب تقرير النضج الرقمي الصادر من البنك الدولي لعام 2021، كما حققت المرتبة الثانية بين دول مجموعة العشرين ضمن تقرير التنافسية الرقمية لعام 2021 الصادر عن المركز الأوروبي.