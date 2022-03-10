شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس ديوان المظالم يزور هيئة قضايا الدولة بمصر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قام معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف أمس بزيارة لهيئة قضايا الدولة بجمهورية مصر العربية، وكان في استقبال معاليه والوفد المرافق له معالي رئيس هيئة قضايا الدولة المستشار حسين مصطفى فتحي وعدد من منسوبي الهيئة. واستمع خلال الزيارة لعرض عن أعمال الهيئة وتنظيمها، واطلع على أبرز التنظيمات القانونية المنظمة لأقسامها. وأعرب معاليه عن سعادته بما شاهده، وما تحمله هذه الزيارة من تعميق للمفهوم القانوني في تمثيل الحكومة أمام القضاء؛ وفي تبادل الخبرات التنظيمية والعملية بين القطاعين الرائدين، وما تبرهنه من علاقة وطيدة وصداقة ممتدة بين المملكة وجمهورية مصر العربية، متمنياً أن تحقق هذه الزيارة أهدافها في تعزيز أواصر التواصل بين الجهات القضائية عالمياً