أوكرانيا تخطط لفتح 3 ممرات لخروج المدنيين من سومي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – وكالات

تخطط السلطات الأوكرانية لفتح ثلاثة ممرات للفرار من منطقة سومي في شمال شرق أوكرانيا اليوم الخميس، وفقا لرئيس الإدارة المحلية دميترو جيفيتسكي.

ومن المقرر أن تقود الممرات الأشخاص الفارين إلى بر الأمان في بولتافا بوسط أوكرانيا /حوالي 170 كم جنوب سومي/ حسبما كتب جيفيتسكي على تليجرام. وأضاف أنه من المقرر وقف إطلاق النار في الساعة 0700 بتوقيت جرينتش.

وتحاصر القوات الروسية سومي، بحسب وزارة الدفاع البريطانية

وقال جيفيتسكي، إن ما يقرب من 50 ألف شخص غادروا سومي يومي الثلاثاء والأربعاء.