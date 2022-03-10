انخفاض أسعار الذهب بالسعودية.. وعيار 21 يسجل 208.88 ريال

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – وكالات

انخفضت أسعار الذهب بالسعودية مع بداية تعاملات اليوم الخميس، متبوعة بانخفاضه عالميًا؛ حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولاً بالمملكة حوالي (208.88) ريال، مقارنة مع أمس الأربعاء حيث سجل حوالي (216.48) ريال.

وسجل جرام الذهب عيار 24 حوالي (238.72) ريال، وعيار 22 حوالي (218.83) ريال، وعيار 18 حوالي (179.04) ريال، وعيار 14 حوالي (139.25) ريال.

فيما سجل سعر الجنيه الذهب (8 جرامات) عيار 21 حوالي (1,671.04) ريال، وعيار 24 حوالي (1,909.76) ريال، وعيار 22 حوالي (1,750.61) ريال.

وتراجع الذهب بالسوق العالمي بأكثر من 2%، فيما انخفض البلاديوم بنحو 9%، وتراجعت الفضة بنسبة 3%.