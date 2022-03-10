محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – وكالات
قفزت أسعار النفط مع بداية تعاملات اليوم الخميس، عقب تأكيدات من العراق والإمارات بالالتزام باتفاق أوبك بلس. حيث صعدت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 3 دولارات بنسبة (3.10٪) ليتم التداول عند (114.59) دولار للبرميل، وذلك بعد انخفاض أمس الأربعاء بنسبة (14%).
كما ارتفعت أسعار الخام الأمريكي بمقدار (1.68) دولار ليسجل (110.38) دولار للبرميل.
كانت شركة سومو العراقية، ذكرت في وقت سابق، أنَّ مستوى الصادرات النفطية المجهزة للسوق العالمية يتناسب مع مستوى الاستهلاك والطلب العالمي، وأن الزيادات المبرمجة من أوبك بلس كافية لمعالجة أي نقص قد يحدث في الإمدادات.
كما قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي –عبر تويتر- أن بلاده ملتزمة باتفاق أوبك بلس.
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كانت هذه تفاصيل خبر بعد انخفاضه بـ14%.. خام برنت يعاود الصعود ويتخطى 114 دولارًا للبرميل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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