«البرلمان العربي» يدين إطلاق مسيرة حوثية باتجاه جيزان: جريمة ضد الإنسانية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – متابعات

أعلن البرلمان العربي، عن إدانته بشدة قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، بإطلاق طائرة مسيرة باتجاه مدينة جيزان، حيث تناثرت شظاياها على الأعيان المدنية دون حدوث أضرار.

وأكد البرلمان العربي -في بيان له- أنَّ اتخاذ مليشيا الحوثي الانقلابية، الأعيان المدنية والمدنيين دروعًا بشرية في تنفيذ أعمالها الإرهابية لمكان إطلاق الصواريخ الباليستية يعد «جريمة حرب» و«جريمة ضد الإنسانية» وفقًا للقانون الدولي الإنساني، ويعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بالقوانين والأعراف والاتفاقيات الدولية كافة.

كما طالب البرلمان العربي، المجتمع الدولي، باتخاذ موقف فوري وحاسم لوقف هذه الأعمال الإرهابية المتكررة ومنع المليشيا الانقلابية من حيازة أسلحة متطورة وباليستية تستخدمها في تنفيذ أعمالها الإرهابية وتستهدف بها المدنيين والأعيان المدنية، مؤكدًا وقوفه بجانب المملكة العربية السعودية ضد كل من يحاول زعزعة أمنها واستقرارها.

كان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أعلن أمس الأربعاء، أن الدفاعات السعودية دمرت طائرة مسيرة أطلقت باتجاه مدينة جازان.