بعد توقف مؤقت.. عودة خدمات منصة «معين» الرقمية لجميع المستفيدين

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – متابعات
أعلن ديوان المظالم، عن إتاحة خدمات منصة «معين» الرقمية لجميع المستفيدين، وذلك بعد توقفها مؤقتًا منذ يوم الإثنين الماضي.
وأوضح ديوان المظالم –عبر تويتر- أنَّ منصة «معين» الرقمية تعمل حاليًا على خدمة جميع المستفيدين، ويمكن الاستفادة من خدماتها، وأنَّه يسعى إلى تحسين وتطوير منصاته بشكل مستمر لخدمة مستفيديه.
كان ديوان المظالم أعلن يوم 7 مارس الجاري، عن توقف مؤقت لمنصة «معين» الرقمية، نتيجة لعطل فني طارئ، وأنه جارٍ العمل على معالجة العطل في أقرب وقت ممكن.
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