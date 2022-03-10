بعد توقف مؤقت.. عودة خدمات منصة «معين» الرقمية لجميع المستفيدين

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – متابعات

أعلن ديوان المظالم، عن إتاحة خدمات منصة «معين» الرقمية لجميع المستفيدين، وذلك بعد توقفها مؤقتًا منذ يوم الإثنين الماضي.

وأوضح ديوان المظالم –عبر تويتر- أنَّ منصة «معين» الرقمية تعمل حاليًا على خدمة جميع المستفيدين، ويمكن الاستفادة من خدماتها، وأنَّه يسعى إلى تحسين وتطوير منصاته بشكل مستمر لخدمة مستفيديه.

كان ديوان المظالم أعلن يوم 7 مارس الجاري، عن توقف مؤقت لمنصة «معين» الرقمية، نتيجة لعطل فني طارئ، وأنه جارٍ العمل على معالجة العطل في أقرب وقت ممكن.