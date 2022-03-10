اخبار دوليه – فرار مئات الأشخاص من منازلهم بسبب قذف سحب ساخنة من بركان «ميرابي» في إندونيسيا

محمد بن مسعود - الدمام - ذكرت وكالة إدارة الكوارث في إندونيسيا اليوم الخميس إن بركان جبل «ميرابي» في جزيرة جاوة قذف سحبا حارقة وسريعة الحركة عدة مرات خلال الليل ، مما أجبر مئات الأشخاص على الفرار.

وأوضحت الوكالة أن مزيجا من الحمم البركانية الساخنة والرماد والغازات انتقل إلى مسافة تصل إلى 5 آلاف متر على المنحدر الجنوبي الشرقي للبركان.

وأضافت أن الرماد أمطر أيضا عدة قرى حول البركان.

وذكرت أن ما يصل إلى 253 من السكان لجأوا إلى مواقع أكثر أمانا، مضيفة أنه يجري إرسال المساعدات إليهم.

وظل مستوى التأهب للبركان عند ثاني أعلى مستوى له، حيث حظرت السلطات الاقتراب من دائرة نصف قطرها 5 كيلومترات حول جبل ميرابي.