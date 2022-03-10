محلي ينبع يعقد أجتماعه الأول بدورته السادسة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – ينبع ترأس أمس محافظ ينبع رئيس المجلس المحلي / سعد بن مرزوق السحيمي اجتماع المجلس المحلي الأول بدورته السادسة وذلك بقاعة الاجتماعات بمقر المحافظة و بحضور وكيل محافظة ينبع فيصل بن حمد المطيري وأعضاء المجلس من المسئولين والأهالي وفي بداية الاجتماع رحب المحافظ بالحضور وهنأ أعضاء المجلس المعينين من الأهالي لدورة المجلس الحالية منوها بحرص واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس المنطقة وسمو نائبه بالمجلس واعماله لخدمة المحافظة وتنميتها متمنيا للجميع التوفيق تلى ذلك مناقشة جدول الأعمال الذي تضمن عرض مقدم من مدير فرع وزارة البئية والمياه والزراعة بينبع عن أسواق النفع العام التي انتقلت مسئوليتها مؤخرا من البلديات الى فرع وزارة البئية والمياه والزراعة بعد ذلك تمت مناقشة التوصيات والتقارير للفترات السابقة .

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