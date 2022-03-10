شكرا لقرائتكم خبر عن «ضيوف الرحمن» يشارك في الملتقى العلمي لأبحاث الحج والعمرة الـ21 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يشارك برنامج خدمة ضيوف الرحمن (أحد برامج رؤية السعودية 2030) في المدينة المنورة في الملتقى العلمي الـ 21 لأبحاث الحج والعمرة والزيارة, والمعرض المصاحب، الذي تنظِّمه جامعة أم القرى ممثلة بمعهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة , في مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات بالمدينة المنورة, تحت شعار "التحول الرقمي في منظومة الحج والعمرة والزيارة".

ويشارك البرنامج بجناح يعرض التطورات التي شهدتها منظومة خدمة ضيوف الرحمن منذ إطلاق الرؤية ، تحت شعار "من الفكرة إلى الذكرى"، إذ يأخذ الزائر في جولة على جميع محطات ضيف الرحمن منذ أن يبدأ في التفكير بزيارة المملكة لأداء العمرة حتى العودة إلى بلاده، ابتداء بتغير وتسهيل نظام التأشيرات ورقمنتها، مرورًا بتطوير المطارات، وحتى تنويع خيارات التنقل، وصولاً إلى أداء النسك براحة وطمأنينة،ومن ثم ثراء رحلته الدينية والثقافية بزيارة المواقع التاريخية الإسلامية.

يذكر أن برنامج خدمة ضيوف الرحمن يهدف إلى إحداث نقلة نوعية جديدة في خدمة ضيوف الرحمن، وتوفير الخدمات التي تمكِّنهم من أداء المناسك بكل يسر وسهولة، من خلال تحقيق ثلاثة أهداف إستراتيجية تتمثل في: تيسير استضافة المزيد من المعتمرين، وتسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين، وتقديم خدمات ذات جودة للحاج والمعتمر، وإثراء تجربتهم الدينية والثقافية، مع توفير الممكنات كافة لاستدامة القطاع.

وعمل برنامج خدمة ضيوف الرحمن في مرحلة الإعداد والتخطيط على تتبع رحلة الحاج والمعتمر منذ أن ينوي تأدية النسك وهو مازال في بلاده،حتى يعود إلى وطنه، إذ أجرى دراسة شملت 192 نقطة اتصال مع ضيوف الرحمن، حددت بناءً على دراسات ميدانية لكل محطة يمر بها الحاج والمعتمر، كما استطلع آراء ما يزيد على 20 ألف مسلم في أكثر من 20 دولة و135 مدينة، للتعرُّف على تطلعاتهم، والتحديات التي قد تواجههم عند زيارة المملكة وتأدية المناسك،حيث ترجمت النتائج إلى مبادرات،إذْ يعمل البرنامج مع الشركاء في منظومة خدمة ضيوف الرحمن في القطاعات الثلاثة لتنفيذها؛لضمان أن يكون التطوير وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.