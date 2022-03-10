وزير الاتصالات: جائزة مكة للتميز وسام فخر واعتزاز

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – مكة المكرمة
وصف معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، حصول الوزارة على جائزة مكة للتميز فرع التميز العلمي والتقني بأنه وسام فخر واعتزاز لجميع منسوبي وقادة الاقتصاد الرقمي في جميع القطاعات، وتعكس المكانة الإقليمية التي حققتها المملكة في ملف التحول التقني والرقمي.
وأوضح معاليه أن الجهود التي يقوم بها مستشار خادم الحرمين الشريفين سمو أمير منطقة مكة المكرمة عبر هذه الجائزة يأتي ترسيخاً لمكانة مكة باعتبارها منارة للمعرفة والريادة وقلباً للعالم الإسلامي في التميز والابتكار.
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