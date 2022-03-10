اخبار الخليج – الأرصاد: الطقس دافئ خلال النهار مع تصاعد الاتربة في بعض المناطق

محمد بن مسعود - الدمام - أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس المتوقع اليوم، الخميس، في مملكة البحرين سيكون رطباً في البداية ودافئ خلال النهار مع بعض السحب وتصاعد الأتربة في بعض المناطق في وقت لاحق من النهار.

الرياح جنوبية شرقية بوجه عام من 10 إلى 15 عقدة وتزداد سرعتها من 15 إلى 20 عقدة في وقت لاحق وتصل من 20 إلى 25 عقدة أحياناً خلال المساء.

وتحذير إدارة الأرصاد الجوية من رياح قوية السرعة.

ارتفاع الموج من قدم إلى ثلاثة أقدام قرب السواحل ومن 3 إلى 6 أقدام في عرض البحر.

درجة الحرارة العظمى 33 درجة مئوية والصغرى 19 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية العظمى 80% والصغرى 15%.