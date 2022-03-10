محمد بن مسعود - الدمام - أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس المتوقع اليوم، الخميس، في مملكة البحرين سيكون رطباً في البداية ودافئ خلال النهار مع بعض السحب وتصاعد الأتربة في بعض المناطق في وقت لاحق من النهار.
الرياح جنوبية شرقية بوجه عام من 10 إلى 15 عقدة وتزداد سرعتها من 15 إلى 20 عقدة في وقت لاحق وتصل من 20 إلى 25 عقدة أحياناً خلال المساء.
وتحذير إدارة الأرصاد الجوية من رياح قوية السرعة.
ارتفاع الموج من قدم إلى ثلاثة أقدام قرب السواحل ومن 3 إلى 6 أقدام في عرض البحر.
درجة الحرارة العظمى 33 درجة مئوية والصغرى 19 درجة مئوية.
الرطوبة النسبية العظمى 80% والصغرى 15%.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – الأرصاد: الطقس دافئ خلال النهار مع تصاعد الاتربة في بعض المناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.