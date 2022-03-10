الطيران المدني يختتم مشاركته في معرض الدفاع العالمي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

اختتم جناح الهيئة العامة للطيران المدني، مشاركته في فعاليات معرض الدفاع العالمي، الذي تنظِّمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية في مدينة الرياض خلال الفترة من (6 – 9) مارس 2022م، بتنظيم من الهيئة العامة للصناعات العسكرية.

وشَرُفَ الجناح طوال الأربعة أيام بزيارة عدد من أصحاب المعالي وكبار الشخصيات والرؤساء التنفيذيين للشركات السعودية المشاركين في المعرض إلى جانب المهتمين والمستثمرين والمتخصصين بعالم وصناعة الطيران في العالم ، حيث شهد الجناح زيارة كلٌّ من معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ومعالي رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح بن محمد الرميح، ومعالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، ومعالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، ومعالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبد العزيز العوهلي، ومعالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة بن عبد العزيز الزامل.

وشهدت المشاركة توقيع المملكة العربية السعودية ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني، برنامجاً تنفيذياً في مجال الطيران المدني مع حكومة مملكة البحرين الشقيقة، حيث وقع البرنامج من جانب المملكة معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، فيما وقعها من جانب حكومة مملكة البحرين معالي وزير المواصلات والاتصالات المهندس كمال بن أحمد، كما أبرمت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية (SANS) وشركة تاليس الفرنسية (Thales)، اتفاقية تعاون تجاري لنظام إدارة الصيانة، الذي طورته شركة خدمات الملاحة الجوية، وحقق جائزة التميز والابتكار على مستوى الشرق الأوسط.

وشارك خلال فعاليات المعرض، فريق من المختصين بقطاع سلامة ومعايير الطيران بالهيئة بتقديم الدعم في عمليات تقييم صلاحية الطيران للطائرات المدنية المشاركة في العروض الجوية المصاحبة للمعرض، وإصدار التراخيص اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية، إضافة إلى تقديم الإرشادات الفنية للمهتمين بتراخيص التشغيل المدني.

وضم جناح الهيئة شركة مطارات القابضة، وشركة خدمات الملاحة الجوية السعودية، والأكاديمية السعودية للطيران المدني، واستعرضت الهيئة استراتيجيتها بين عدد من الجهات والشركات العاملة في قطاع الطيران المدني بالمملكة والناقلات الوطنية المشغلة، إلى جانب جهودها في تمكين الحلول الرقمية والتقنيات الناشئة.

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وقدمت الهيئة في جناحها عرضًا لأحدث التقنيات الحديثة في مجال أمن المطارات وبرامج أمن الطيران، إضافة إلى أبرز معايير أمن وسلامة قطاع الطيران المدني وفرص التعاون في مجال قطاع الطيران المدني.

يذكر أن معرض الدفاع العالمي الذي يُعد الحدث العالمي الرائد في قطاع الدفاع والأمن، قد استعرض أحدث تقنيات صناعة الدفاع والأمن في مجالات البر والبحر والجو والفضاء وأمن المعلومات، وذلك في بيئة مثالية للتواصل والابتكار وتحفيز الشراكات، إلى جانب استعراض إمكانيات أنظمة التوافق العملياتي التي تعدّ من أهم التوجّهات في صناعة الدفاع والأمن العالمية.