“الأرصاد”: رياح نشطة وتدني في في مدى الرؤية على هذه المناطق

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار تأثير الرياح النشطة التي تصل سرعتها إلى 50كم/ساعة مما تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية الأفقية على مناطق (تبوك، المدينة المنورة، الحدود الشمالية، الجوف وحائل) و على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض والقصيم. كما تكون السماء غائمة جزئيا على أجزاء من تلك المناطق, ولا يستبعد تكون الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على مناطق تبوك، الحدود الشمالية والجوف.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي بسرعة 25-50 كم/ساعة وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة وجنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 30-60كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الأوسط ومن مترين إلى ثلاثة أمتار على الجزء الجنوبي والشمالي، وحالة البحر متوسط الموج على الجزء لأوسط ومائج على الجزء الجنوبي والشمالي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 25-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.
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