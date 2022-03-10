“الأرصاد”: رياح نشطة واتربة مثارة على المدينة المنورة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم ، بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله – تضمن رياحا نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها تدنيا في مدى الرؤية . وأوضح المركز أن التنبيه الذي يشمل المدينة المنورة ومحافظات بدر ووادي الفرع والعلا والعيص وخيبر ، تبدأ الساعة الـ 9 صباحا وتستمر حتى الساعة الـ 7 مساء .

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