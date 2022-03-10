شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف: الدفاعات السعودية تدمر طائرة مسيّرة أطلقت باتجاه جازان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم الأربعاء بأن دفاعات المملكة العربية السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تجاه مدينة جيزان في جنوب المملكة.

حيث قال التحالف "الدفاعات السعودية تدمر طائرة مسيّرة أطلقت باتجاه مدينة جيزان".

وأضاف التحالف "تناثر شظايا الطائرة المسيّرة على الأعيان المدنية دون أضرار".

وقال التحالف "المليشيا الحوثية أطلقت الطائرة المسيّرة من محافظة الحديدة".