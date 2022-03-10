هل يتعلق إسقاط المركبة من السجلات بموديل مُحدد؟.. “المرور” توضح

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
أكدت الإدارة العامة للمرور، أن إسقاط المركبة من السجلات لا يتعلق بموديل مُحدد، لكنه يشمل جميع المركبات التالفة والمهملة.
وجاء تأكيد المرور في رده على استفسار من أحد الأشخاص حول حقيقة وجود موديل بعينه ومحدد لإسقاط المركبة.
ونوه إلى أن إسقاط المركبة يشترط تسديد المخالفات المرورية، وأن تكون الاستمارة سارية، إلى جانب إحضار ورقة بيع المركبة لمحلات التشليح مرفقة باللوحات والاستمارة.
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