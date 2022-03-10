باحثون يؤكدون استهداف 6 ولايات أمريكية بهجوم سيبراني صيني

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات

استُهدفت ست ولايات أميركية على الأقل بهجوم سيبراني شنّه قراصنة صينيون استغلوا نقاط ضعف في برامج إلكترونية، بحسب ما أكد باحثون من شركة الأمن السيبراني «مانديانت».

والمسؤولون عن هذا الاختراق هم جزء من المجموعة الصينية «ادفنسد برسيستنت ثريد 41» (APT41)، التي اتُهم الكثير من أعضائها في سبتمبر 2020 في الولايات المتحدة بمهاجمة شركات أو التجسس على حكومات ومعارضين.

وكتب باحثون من شركة مانديانت «كشف بحثنا حول أنشطة ايه بي تي 45 بين مايو 2021 و فبراير 2022 عن أدلة على حملة متعمدة لاستهداف حكومات ولايات أميركية».

وأضافوا «خلال هذه الفترة، نجحت اي بي تي 45 في اختراق شبكات ما لا يقل عن ست حكومات ولايات أميركية من خلال استغلال تطبيقات الإنترنت الضعيفة».

وذكرت «مانديانت» بين عدة عيوب، ذلك الموجود في وحدة «لوغ4جاي» Log4j الصغيرة الصادرة عن مؤسسة «أباتشي»، وتستخدم في الكثير من البرامج الإلكترونية لوظائف «التسجيل»، أي لتخزين «السجلات» (الأحداث التي شهدها النظام الإلكتروني).

وتم اكتشاف الثغرة الأمنية في ديسمبر الماضي، وتسببت في حالة من الذعر على شبكة الإنترنت العالمية، لأنها تسمح نظرياً للمتسللين بالتحكم بسهولة في الجهاز الذي حمّل Log4j، ثم نشرِ برامج ضارة أو برامج تجسس عليه.

ولم تذكر شركة «مانديانت»، التي قالت «جوجل» الثلاثاء إنها تريد شراءها في مقابل 5.4 مليارات دولار، أي ولايات أميركية استُهدفت بالهجوم الإلكتروني.

ولكن قالت الشركة إنه في حالتين، أثّر الاختراق على الكثير من الوكالات الحكومية في ولاية واحدة تستخدم شبكة مشتركة.

وتم اختراق الوكالات في مناسبات مختلفة، وفق «مانديانت»، التي تصف المتسللين بأنهم «قابلون للتكيف ويتمتعون بحيلة واسعة».