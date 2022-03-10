البيت الأبيض: بايدن سيتصل بأردوغان لبحث الأزمة الأوكرانية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات
أعلن البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن سيجري اتصالا هاتفيا مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان اليوم الخميس لمناقشة أحدث تطورات الصراع بين روسيا وأوكرانيا.
جاء ذلك بالتزامن مع استضافة تركيا أول لقاء يجمع وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأوكراني ديميترو كوليبا منذ بدء العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا.
وسيستقبل وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو في مدينة أنطاليا، نظيريه الروسي، لافروف، والأوكراني، كوليبا.
وكان الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، الذي كثف جهود الوساطة منذ بداية الأزمة، الأربعاء، قال إن “تركيا يمكنها التحدث مع كل من أوكرانيا وروسيا”.
وأضاف “نحن نعمل على منع تحول الأزمة إلى مأساة”.
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