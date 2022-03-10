بلينكن يبحث مع نظيره الأوكراني الجهود الدبلوماسية لوقف الحرب

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات
بحث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مع نظيره الأوكراني دميترو كوليبا الجهود الدبلوماسية لوقف الحرب الروسية.
وناقش الطرفان في مكالمة هاتفية، اليوم الخميس، الجهود المنسقة لتقديم مساعدة أمنية إضافية ودعم إنساني لأوكرانيا، بحسب بيان للخارجية الأميركية.
كما، جدد الوزير دعم الولايات المتحدة الثابت لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها.
يأتي ذلك، فيما من المقرر أن يجري وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف محادثات في تركيا اليوم مع نظيره الأوكراني.
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