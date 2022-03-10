محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات صرح المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، بأن المنظمة الدولية ليس لديها دليل بشأن ما يتردد عن إنتاج أسلحة دمار شامل لدى أوكرانيا. وقال المتحدث، حسب ما نقلته «د ب أ»: «المنظمة ليس لديها علم بأي نشاط تقوم به أوكرانيا، يتعارض مع التزاماتها بمقتضى المعاهدات الدولية، بما يشمل الأسلحة الكيميائية أو البيولوجية». وأتى هذا الإعلان، عقب ادعاء روسيا بأن أوكرانيا تطوير أسلحة نووية أو بيولوجية. وسبق وأن قالت وزارة الدفاع الروسية، إن هناك شبكة من المعامل البيولوجية في أوكرانيا تعمل نيابة عن وزارة الدفاع الأمريكية، وهي مزاعم وصفها البنتاجون بأنها «مثيرة للضحك». أخبار قد تهمك

كانت هذه تفاصيل خبر الأمم المتحدة: لا دليل على إنتاج أوكرانيا أسلحة دمار شامل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.