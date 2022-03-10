الصحة العالمية: لقاحات كورونا تحتاج للتحديث في المستقبل

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت منظمة الصحة العالمية في بيان جديد لها، أن المجموعة الاستشارية الفنية لمنظمة الصحة العالمية بشأن تكوين لقاح كورونا TAG-CO-VAC تقوم بمراجعة البيانات المتاحة لتحسين الحماية بوساطة اللقاح ضد المتغيرات المتداولة السائدة، في سياق تداول متغير أوميكرون. و أكدت أنه لضمان توفير لقاحات كورونا الحماية المثلى في المستقبل، قد تحتاج إلى تحديث مع ظهور متغيرات جديدة متميزة، قد تكون اللقاحات المحدثة أحادية التكافؤ تستهدف المتغير المنتشر السائد، أو متعددة التكافؤ بناءً على متغيرات مختلفة، وستمنع لقاحات كورونا العدوى وانتقالها، بالإضافة إلى توفير الحماية من الأمراض الشديدة والوفاة، قد يكون تطوير لقاحات كورونا، بالإضافة إلى تطوير لقاحات قادرة على استنباط مناعة الغشاء المخاطي، خيارات مرغوبة، لكن الإطار الزمني لتطويرها وإنتاجها غير مؤكد.

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