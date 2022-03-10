سوني تعلق شحنات الأجهزة والبرامج إلى روسيا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات قال قسم الألعاب بشركة سوني إنه علق جميع شحنات البرامج والأجهزة إلى روسيا، بما في ذلك لعبة السباق الجديدة “جران توريزمو 7” لتنضم بذلك إلى عدد متزايد من الشركات الداعية للسلام في أوكرانيا.

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