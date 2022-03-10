اخبار الرياضه السعوديه وزير الرياضة يقبل استقالة رئيس اتحاد الرماية

محمد بن مسعود - الدمام - وافق رئيس اللجنة الأولمبية السعودية وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على استقالة رئيس الاتحاد السعودي للرماية الأمير سعود بن خالد بن عبدالله؛ لظروفه الخاصة.

وقدم الفيصل شكره وتقديره للأمير سعود بن خالد على ما قدمه للاتحاد خلال الفترة الماضية، متمنيا له التوفيق والنجاح في حياته العملية والخاصة.

وأصدر وزير الرياضة قرارًا بتكليف نائب رئيس الاتحاد السعودي للرماية الأمير خالد بن بندر، لتولي رئاسة الاتحاد مؤقتًا، متمنيا أن يوفق لما فيه خدمة رياضة الوطن بشكل عام والرماية بشكل خاص.