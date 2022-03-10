اخبار الرياضه السعوديه وزير الرياضة يقبل استقالة رئيس اتحاد الرماية

وقدم الفيصل شكره وتقديره للأمير سعود بن خالد على ما قدمه للاتحاد خلال الفترة الماضية، متمنيا له التوفيق والنجاح في حياته العملية والخاصة.
وأصدر وزير الرياضة قرارًا بتكليف نائب رئيس الاتحاد السعودي للرماية الأمير خالد بن بندر، لتولي رئاسة الاتحاد مؤقتًا، متمنيا أن يوفق لما فيه خدمة رياضة الوطن بشكل عام والرماية بشكل خاص.
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