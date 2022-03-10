بريطانيا: روسيا زجت بمرتزقة لدعم هجومها على أوكرانيا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات
أفادت وزارة الدفاع البريطانية بأن روسيا زجت بمقاتلين مرتزقة متمرسين لدعم الهجوم على أوكرانيا.
وأضافت في تغريدة على تويتر اليوم الخميس، أن الحكومة الروسية تتعامل مع شركات عسكرية خاصة رغم نفيها.
كما، أوضحت أن الشركات الروسية العسكرية الخاصة تواجه اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان في سوريا وليبيا.
وكان وزير الدفاع البريطاني بن والاس اعتبر الثلاثاء، أن موسكو تزداد يأساً، على وقع الخسائر التي تتكبدها في أوكرانيا، متوقعاً أن تنهي العملية العسكرية التي أطلقها الكرملين ضد الجارة الغربية، مستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سياسياً ودولياً.
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