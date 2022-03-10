اخبار الرياضه السعوديه الشبح الأهلاوية تتوشح ذهب الدوري

وجاءت نتائج الأشواط الثلاثة على النحو التالي: (25/21، 25/15، 25/21)
الأهلي لم يجد أي صعوبة في تجاوز أجواء الترجي، ونجح في فرض سيطرته التامة، حيث تميز لاعبوه بالضربات الساحقة والإرسالات القوية وسط مساندة جماهيرية استثنائية.
وبهذا الانتصار، رفع الأهلي رصيده إلى 58 نقطة، بفارق أربع نقاط عن أقرب منافسيه الهلال، حيث ستكون مباراة الأهلي والهلال في ختام الدوري تحصيل حاصل بعد أن ضمن الأهلي لقب الدوري.
الأبطال احتفلوا بعد المباراة بصالة الأهلي وبطريقتهم الخاصة وشارك جميع اللاعبين والجهازان الفني والاداري برقصة المزمار الحجازية داخل صالة الأمير خالد بن عبدالله بالنادي.
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