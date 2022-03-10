البرلمان العربي يدين إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية طائرة مسيرة باتجاه جيزان

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

أدان البرلمان العربي بشدة قيام مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، بإطلاق طائرة مسيرة باتجاه مدينة جيزان، حيث تناثرت شظاياها على الأعيان المدنية دون حدوث أضرار.

وأكد البرلمان العربي في بيان له أن اتخاذ مليشيا الحوثي الانقلابية، الأعيان المدنية والمدنيين دروعاً بشرية في تنفيذ أعمالها الإرهابية لمكان إطلاق الصواريخ الباليستية يعد “جريمة حرب” و”جريمة ضد الإنسانية” وفقًا للقانون الدولي الإنساني، كما يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بالقوانين والأعراف والاتفاقيات الدولية كافة.

وطالب البرلمان العربي، المجتمع الدولي باتخاذ موقف فوري وحاسم لوقف هذه الأعمال الإرهابية المتكررة ومنع المليشيا الانقلابية من حيازة أسلحة متطورة وباليستية تستخدمها في تنفيذ أعمالها الإرهابية وتستهدف بها المدنيين والأعيان المدنية، مؤكداً وقوفه بجانب المملكة العربية السعودية ضد كل من يحاول زعزعة أمنها واستقرارها.