شكرا لقرائتكم خبر عن برعاية الملك.. افتتاح الملتقى العلمي الـ21 لأبحاث الحج والعمرة والزيارة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، افتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، أمس، الملتقى العلمي الـ21 لأبحاث الحج والعمرة والزيارة، وورش العمل، والمعرض المصاحب، الذي نظمه معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بجامعة أم القرى بعنوان: «التحول الرقمي في منظومة الحج والعمرة والزيارة»، وذلك في مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات في المدينة المنورة.

وأكد سمو أمير منطقة المدينة المنورة، في كلمته التي ألقاها بالحفل الخطابي الذي أقيم لهذه المناسبة: اعتزاز المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وتفاني الجميع منذ توحيد هذه الدولة المباركة حتى اليوم، في تسخير كل إمكانياتها للعناية بضيوف الرحمن، وهذا ما تؤكده الرعاية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- لهذا الملتقى، التي تبرهن على أن لضيوف الرحمن أولوية قصوى عند القيادة الرشيدة التي لا تألو جهدا في تحسين وتطوير جميع الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين والزوار الذين يستشعرون في كل موسم النقلة النوعية التي تشهدها المملكة في منظومة الحج والعمرة والزيارة.

وأضاف سموه: التقدم الكبير الذي وصلت له المملكة في التقنية قبل الجائحة وفي أثنائها وبعدها جعلها من ضمن أفضل الدول في تطويع التقنية، وتوظيفها في المجالات كافة، ومن أسماها خدمة ضيوف الرحمن وتحسين تجربتهم في أثناء زياراتهم للحرمين الشريفين، وتسهيل أداء مناسكهم في المشاعر المقدسة، وتقليل أوقات انتظارهم في مختلف نقاط الاتصال التي يمرون بها في رحلتهم في أجواء إيمانية، عامرة بالأمن والأمان.