شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بلدية القطيف يبحث مقترحات أهالي تاروت والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استمع رئيس بلدية محافظة القطيف م. صالح القرني، إلى مقترحات واحتياجات عدد من أهالي تاروت، إضافة إلى الرؤى المستقبلية لهم، وذلك خلال استقبالهم، في مقر المحافظة، مؤكدًا أن المواطن هو الشريك الأساسي في التنمية، وتمنى لهم أن تستمر اللقاءات التي من شأنها مشاركة الأهالي بالجهود التي تقدمها البلدية.

كانت بلدية القطيف قد بدأت مبادرة «القطيف تمشي»، بمناسبة اليوم الوطني للمشي، وذلك بمشاركة تجمع الشرقية الصحي، في كورنيش المجيدية بالقطيف، التي تستهدف تعزيز ممارسة رياضة المشي، والتي تحافظ على الصحة العامة.